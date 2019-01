Anniversaire de la naissance d’Offenbach

L’année 2019 est l’année Jacques Offenbach compositeur et violoncelliste français d’origine allemande. On fête le 200ème anniversaire de sa naissance. Il était né en 1819, décédé en 1880. Ses œuvres connues ou moins connues seront largement diffusées au cours de nos émissions.

On entendra l’air célèbre Ah ! que j’aime les militaires par Jane Rhodes extrait de La Grande Duchesse de Gérolstein et J’aime tout ce qui sonne extrait de l’Ile de Tulipatan interprété par Ghyslaine Raphanel et Eric Huchet avec l’orchestre des concerts Pasdeloup dirigé par Jean-Christophe Keck.

Nous ne négligeons pas pour autant la parution de nouveaux enregistrements tels Le Cantique des Cantiques mis en musique par Patrick Burgan disque sélectionné pour le Grand Prix Lycéen des compositeurs.où Corinne Bahuaud, Delphine Cadet, Marion Delcourt et Anaïs Delcourt, quatre femmes du Quatuor Méliades se partagent les rôles des divers personnages.

Sera également évoqué le pianiste Maxime Zecchini qui consacre son septième volume à des compositeurs contemporains Oeuvres pour la main gauche et offre à découvrir où à redécouvrir des pans entiers de notre littérature pianistique, dont l’étendue et la richesse restent encore peu connues.

Formé d’Ambroisine Bré, mezzo-soprano, Arnaud Thorette, violon, Antoine Pierlot, violoncelle et Johan Farjot, piano et arrangements, l’Ensemble Contraste vient de dédier un album à des pièces de musique de chambre et vocale d’Eugène Anthiome en exhumant des partitions manuscrites de ce compositeur trop méconnu.

La ballade musicale se poursuit avec le Quatuor Ellipse et leur 1er disque. Quatre musiciens de l’Orchestre National de France : Lyodoh Kaneko, 1er violon, Young Eun Koo, 2ème violon, Allan Swieton, alto et Marlène Rivière, violoncelle abordent tous les types de répertoire avec Saint-Saëns, Lekeu et Debussy.

Une aventure artistique, c’est celle de l’Ensemble Les voix animées qui viennent de produire leur dernier album Anges et Muses un florilège des splendeurs de la musique de la Renaissance. Anne-Claire Baconnais, Amélia Berridge, Laurence Recchia, Joasquin Gest, Damien Roquety et Luc Coadou constituent cet ensemble.

Les guitaristes Gabriel Bianco, Pierre Lelièvre, Arkaitz Chambonnet et Benjamin Valette forment le quatuor Eclisses qui dans leur album Pulse nous offrent des interprétations flamboyantes d’une grande virtuosité. De Karol Beffa à Alberto Ginastera en passant par Bela Bartok, Sergio Assad et Maurice Ravel, les 4 guitaristes font danser leur instrument.

Pour terminer ce florilège de nouveautés, il faut citer Philippe Berrod, 1er clarinettiste solo de l’Orchestre de Paris et le compositeur Alexis Ciesla (clarinettes et percussion) qui sont entourés du Quatuor Morphing saxophone, du quintette à cordes de l’Orchestre de Paris, du Choeur de clarinettes du CNSMD de Paris et de Nicolas Dessenne au piano. L’album Clarinet fantasia met en lumière toutes les possibilités de leur instrument de manière sensible et virtuose.

Précisons que les albums : Œuvres pour la main gauche, volume 7 du pianiste Maxime Zecchini, Quatuor’ Ellipse, Quatuor Eclisses et Clarinet Fantasia portent le label Ad Vitam records.

Présenté par Bernard Ventre.