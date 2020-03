Apithérapie : Alternative naturelle et bien-être du centre Le Miel et l’eau

Connaissez vous l’apithérapie ? C’est l’alternative naturelle thérapeutique à base des produits de la ruche.

On connait les biens faits des miels, mais peu connus sont ceux de la propolis, gelée royale, pollen et encore moins le frais !

Dans cette émission, mon invité Patrice Percie Du Sert nous dira presque tout de cette thérapie par l’abeille dans son centre de bien-être Le Miel et l’eau.

Il est l’inventeur du Pollen frais sous vide. Il est aussi le précurseur des soins par l’air des ruches en France ! Cette méthode est appliquée depuis plus de 60 ans en Ukraine et dans d’autres pays de l’Est… Là bas on fait la sieste sous les ruches, on respire et inhale cet air bénéfique chargé de phéromones !

Les indications y sont clairement connues en sphère ORL : Asthmatiques, bronchitiques, allergiques et immuno-déprimés etc… On inspire, on se détend sur idFM, on rejoint Patrice Percie Du Sert dans l’Api-cabane de son centre de bien-être : vous saurez tout sur le pollen frais, la propolis et les soins par l’air des ruches, et les cures conseillées d’avril à septembre !