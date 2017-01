Apprendre à danser, deuxième émission avec Danses Loisirs Bessancourt

Deuxième émission en direct avec Ignace de l’émission Une guinguette de danses à l’accordéon.

L’association Danses Loisirs Bessancourt (95) vous apprend à danser aussi bien les danses de salon classiques, que les danses de loisirs. Elle propose des cours du soir pour adultes de tout âge avec différents niveaux, donc adaptés à chacune et chacun.

Interview de son président et du professeur de danse.

Lors de cette deuxième rencontre, il en est notamment prévu d’aborder l’avenir et l’évolution des danses de salon et autres danses nouvelles. Parmi les chansons accompagnées à l’accordéon, qui vous seront proposées, le slow Comme à Ostende Jean Roger Caussimon, une bachata Toke de keba par Lamento de Boliune, la Salsa Guatanamera par Celia Cruz, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 entre 10 à 11 h pour l’une des chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.