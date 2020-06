Archives d’Eaubonne, la mémoire d’une ville

Dans un but de conservation et surtout de transmission, pour les particuliers ou pour les chercheurs, la Ville d’Eaubonne dans le Val d’Oise dispose d’un Service des Archives qui s’attache à maintenir et à faire connaître son histoire, sous tous ses aspects : état civil, délibérations du Conseil municipal, patrimoine, etc.

Tourné vers le passé mais également vers le futur, le maire d’Eaubonne, Grégoire Dublineau, Audrey Brin, responsable du Service, et Stéphanie Perrin, assistante, se sont récemment lancés dans un projet tourné vers le temps présent, puisqu’il s’agit de collecter de nouveaux documents liés à la période de confinement du mois de mars au mois de juin 2020.

Comment s’est déroulée la vie dans Eaubonne ? Tous les témoignages sont les bienvenus, lettres, poèmes, dessins d’enfants ou d’adultes, photos, vidéos. S’adresser en mairie ou sur le site internet de la Ville d’Eaubonne.

L’émission a pour sujet un bref aperçu historique de la ville d’Eaubonne, le fonds du Service d’Archives, et la démarche pour l’aboutissement de ce projet de collecte de documents concernant le printemps 2020.