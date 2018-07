Arthur Ancelle, pianiste – un nouveau CD et le Festival La clé des Portes

Arthur Ancelle, pianiste de haut niveau, viendra parler dans Ballade Musicale de sa double actualité, avec la sortie de son nouveau CD dévolu à trois sonates pour piano de Joseph Haydn, publié par le label Melodia et très bien accueilli par la critique, ainsi que de la prochaine édition du festival La Clé des Portes, dont il est le co-directeur artistique avec la pianiste Ludmila Berlinskaya.

Ce festival, dont le fil conducteur choisi cette année est la – Déclaration d’Amour -, se déroulera du mardi 24 au samedi 28 juillet au bord de la Loire, entre les châteaux de Talcy et de Blois : cinq jours et six concerts avec des musiciens d’exception, comme la mezzo-soprano Karine Deshayes, le violoncelliste Marc Coppey, les pianistes Jean-Marc Luisada et Philippe Cassard, l’ensemble Doulce Mémoire et naturellement Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle, des jeunes talents pleins de promesses ainsi que des grands amateurs non professionnels, mais déjà très aguerris.

La Clé des Portes, plus qu’un festival, est un état d’esprit, permettant d’ouvrir les portes de l’imaginaire.

Présenté par Christophe Gravereaux.