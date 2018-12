Au-delà d’Un cours en Miracles avec Sylvain du Boullay

Jésus a transmis le texte d’Un Cours en Miracles, texte à Helen Schucman avec l’assistance de Bill Thetford de 1965 à 1972 à New York.

Sylvain du Boullay a rencontré ce livre en 1986 et a participé à sa diffusion en langue française. Entretien autour de cet enseignement et plus particulièrement du livre dont il est l’auteur avec la médium Phoebe Lauren.

Il y a ceux d’entre nous que l’Esprit persuade avec douceur de passer au-delà du Cours en Miracles.

Le temps est venu pour nous de passer au-delà du cours obligatoire pour exprimer la vérité de façon nouvelle.

A présent la vraie connaissance est comprise. Ceci est au-delà de tous les mots. Pourtant, des mots sont encore utilisés.

Parce que nous sommes esprit et que le esprits sont unis dans l’Un, dans la Pensée Une et Première, nous n’avons nul besoin, si ce n’est de nous rappeler cela mutuellement.