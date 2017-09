Automne musical de Taverny

La 35ème édition de l’Automne Musical de Taverny du 16 septembre au 8 octobre 2017 s’annonce comme jamais, exceptionnellement variée et pleine d’heureuses surprises.

Du jazz pour commencer avec le clarinettiste Christian Morin et son Art Quartet Blue Indigo, puis un récital grand soliste avec le pianiste Michel Dalberto, ensuite l’ensemble Calliopée, les Virtuoses avec Vadim Tchijik et la pianiste Maroussia Gentet, les professeurs du conservatoire Jacqueline Robin de Taverny, l’orchestre régional de Normandie avec la mezzo-soprano Léa Desandre et les grandes voix cosaques de l’ensemble Kouban.

Réservation au 06 25 79 19 91 ou sur le site de l’Automne Musical de Taverny.