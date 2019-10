Avec les jeunes des Vignolles à Royaumont

Nous poursuivons notre belle aventure avec le groupe de jeunes de l’HdJ des Vignolles à Ermont avec un reportage et une émission réalisée en partenariat avec l’Abbaye de Royaumont. Ces jeunes de 18 à 20 ans ont découvert l’abbaye, le cloître, le réfectoire des moines, le scriptorium, la Salle des Charpentes, le jardin médiéval.

Ils ont fait des recherches sur le roi Louis IX, sur la construction des abbayes cisterciennes, sur la vie des moines, sur la musique médiévale, ils ont fait un travail qui les a emmenés très loin, vers des domaines qui leur étaient inconnus. Ce travail remarquable pour des jeunes non scolarisés a été encadré par leurs psychologues responsables, Vanessa et Annelise.

De retour au studio d’idFM Radio Enghien, ils ont restitué dans un dialogue vivant toute cette démarche, et de plus, ils ont invité un pianiste compositeur, Paulo Meirelles, en résidence à la Fondation Royaumont, et l’ont interrogé sur la musique, sur son apprentissage, sur ses projets, etc Ceci a donné lieu à de très beaux échanges, enregistrés pour cette émission spéciale Entre chien et loup.