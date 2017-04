Ballade irlandaise Bourvil – Fais-moi mal Johnny Caroline Loeb

Les histoires de la naissance et de la vie de trois chansons. D’abord Ballade irlandaise de 1958 interprétée par Bourvil. Puis de Fais-moi mal Johnny enregistrée par Magali Noël de 1956, interprétée ici par Caroline Loeb. Et enfin Bébé requin par France Gall, chanson de 1967, et à l’origine, refusée par Françoise Hardy.

Et d’autres chansons françaises, comme Le chapeau de zozo par l’orchestre musette d’Emile Prud’homme enregistrée en 1945, Nos soirées tabouret par Sand Bara, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace. Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.