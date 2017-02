Sont évoqués au cours de cette Ballade musicale entre Mériel et Enghien-les-Bains : le concert du Trio Karénine intitulé l’Âme russe de l’héroïne de Tolstoï, le concert-lecture Variations sur l’amour avec la comédienne Brigitte Fossey et le pianiste Tristan Pfaff lors du Festival Musiques en Scène de Mériel.

Puis la retransmission en différé d’une partie du concert du Temple protestant d’Enghien-les-Bains autour d’œuvres de Gabriel Fauré notamment du deuxième quatuor avec piano et cordes en sol mineur op 45.

A cinq ans, Brigitte Fossey reçoit le prix d’interprétation féminine au Festival de Venise pour le rôle de Paulette dans Jeux Interdits. Ce film de rené Clément marque le début d’une grande carrière jalonnée de rencontres avec des réalisateurs aussi prestigieux que François Truffaut, Robert Altmann. Actuellement, elle participe à de nombreux festivals de musique en tant que récitante d’oratorios et participe à de nombreuses lectures avec ou sans accompagnement musical.

Le pianiste-concertiste Tristan Pfaff connait un succès grandissant auprès du public, invité régulier des scènes les plus prestigieuses : Festival d’Auvers-sur-Oise, Nohant, La Roque d’Anthéron ou la salle Gaveau. Il se fait remarquer par son jeu unique et sa grande virtuosité. Son dernier disque Piano Encores sorti en avril 2015 lui a valu l’ovation du public à la Salle Gaveau lors du concert de présentation qu’il a donné à guichet fermé. Il accorde quelquefois son temps à des émissions qu’il présente sur IDFM Radio Enghien. Il est le directeur artistique du 1er Festival Ballades Musicales organisé par IDFM98 qui a lieu les 7-8 et 9 avril 2017 à l’église Saint Joseph d’Enghien-les-Bains ou sont interprétés des œuvres sacrées, chants lyriques et piano.

Le trio Karénine est formé de Paloma Kouider au piano, Fanny Robillard au violon et Louis Rode au violoncelle.Tous trois diplômés du CNSM ou de l’Ecole Normale Alfred Cortot, ces musiciens se sont perfectionnés individuellement dans les classes d’artistes internationalement reconnus à Leipzig, Vienne et Berlin. Ils sont régulièrement invités à se produire sur des scènes de renommée internationale. le trio Karénine a choisi de porter le nom de l’héroïne du célèbre roman de Tostoï.

Aurélie Branger, violoniste, Clémence Dupuy-Kovacshazy, altiste, Ursual Ritcher, violoncelliste et Mahery Andrianaivoravelona forment ce quatuor et joue le deuxième Quatuor pour piano et cordes opus 45 de Gabriel Fauré dont en entend la retransmission en différé d’une partie enregistrée en live par IDFM Radio Enghien lors du concert au Temple protestant d’Enghien les Bains du dimanche 29 janvier 2017.

Présenté par Nathalie Rubio et Bernard Ventre.