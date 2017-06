Le Barrière Enghien Jazz Festival revient du 5 au 9 juillet pour sa 18ème édition avec une programmation exceptionnelle !

Artistes éclectiques, scène flottante sur le lac, concerts de jeunes talents au Jardin des Roses, et au théâtre du Casino, de quoi swinguer pour le début d’été. Un festival actuel et intergénérationnel ouvert à tous les jazz et à tous les courants qui en sont issus : reggae, funk, soul, blues…