Le baryton François Le Roux, un grand interprète

Le baryton François Le Roux est un grand interprète de Pelléas et Mélisande de Claude Debussy et de la mélodie française.

Ses interprétations des rôles de Pelléas puis de Gollaud sont restés célèbres mais son répertoire ne se limite pas aux compositeurs français. Il s’étend aux opéras de Mozart, avec le rôle titre de Don Giovanni, Papageno de La Flûte enchantée, du Comte Almaviva des Noces de Figaro et aux opéras italiens avec Figaro du Barbier de Séville de Rossini, Malatesta dans Don Pasquale de Donizetti, Ping dans Turandot de Puccini.

Remarquable ambassadeur de la mélodie française dans le monde, il chante en récital partout en Europe et en Amérique. Sa discographie est impressionnante et comporte notamment les oeuvres de Dutilleux, Chausson, Debussy, Ravel, Séverac ou Roussel.

François Le Roux se produit en juillet 2018 à Dinard dans le cadre du nouveau Festival Jeux de Vagues dont la 2ème édition a pour thème Proust Musicomane et offre lors des concerts des 20, 21 et 22 juillet, une programmation originale témoignant des relations que Proust entretenait avec la musique, avec des œuvres de Chabrier, Beethoven, Fauré, Hahn, Massenet, Wagner, et des chanteurs de café-concert comme Yvette Guilbert ou Mayol.

Présenté par Christophe Gravereaux.