Basha Slavinska, accordéoniste classique virtuose

Mi-polonaise, mi-hongroise, Basha Slavinska est l’une des plus brillantes accordéonistes virtuoses d’aujourd’hui qui a débuté à l’âge de 7 ans. Enfant prodige, concertiste à 11 ans, elle accède très vite à l’élite de la jeunesse musicale de Pologne qui se confirme par plus de 25 prix aux concours nationaux, et internationaux.

Basha Slavinska a été lauréate de la Fondation Cziffra en 2012, lauréate du Prix Spécial du concours international Léopold Bellan en 2016, vice championne de la coupe du monde 2007 d’accordéon dans la catégorie junior à Washington. Ses capacités lui permettent de s’ouvrir à tous les styles.

Son large répertoire est constitué de transcriptions allant du baroque à la musique actuelle. Elle joue sur un accordéon russe fait spécialement pour elle et ses interprétations sont envoûtantes, d’une grande virtuosité. Ayant obtenu brillamment son master de CNSMDP en 2014 dans la classe de Max Bonnay, Masha Slavinska poursuit parallèlement des études de théâtre.

Présenté par Bernard Ventre.