BD et Polar ou BD-Polar

Amis du Polar et de la BD ou de la BD-Polar, soyez au rendez-vous ce Samedi dans Bulles & Polar sur IDFM Radio Enghien. On y parlera de meurtres et d’enquêteurs insolites à Boston en 1924 mais également de l’ennemi public N°1 en 1946 à Paris, avec 2 scénaristes de BD, l’un canadien, l’autre français. On vous attend !

Jacques Lamontagne pour la BD Shelton & Felter – la mort noire – aux éditions Kenn.

Par un soir pluvieux de 1924, la dépouille du juge Forwell est retrouvée au milieu d’une rue de Boston. Tandis que la police enquête sur place, l’ancien boxeur Isaac Shelton, fraîchement reconverti en reporter, prend des notes. A côté de lui, Thomas Felter, petit libraire hypocondriaque, observe la scène en badaud, commente tout haut ses propres déductions et résout l’énigme de cette mort bien avant la police.

Shelton est subjugué. Il propose aussitôt une association à ce personnage doté d’un sens peu commun de l’observation. Au prochain mystère qui surgira, ils pourraient enquêter ensemble ! Shelton a besoin de percer dans le métier, car il est couvert de dettes.

Quelques jours plus tard, un cas mystérieux se présente déjà. Le corps d’un homme sans vie à en effet été retrouvé dans Bay Village, avec près de deux litres de mélasse dans l’estomac et un rivet en métal dans la main. Shelton convainc son nouvel ami de se pencher sur ce cas.

En premier, il leur faut examiner le corps à la morgue… évidemment, sans autorisation officielle ! Shelton soudoie l’homme de ménage et le duo d’enquêteur accède au cadavre en passant par une porte de service. Felter déduit aussitôt qu’on a remplit de mélasse l’estomac du défunt alors qu’il était inconscient. Mais quelqu’un arrive ! Il leur faut se cacher… dans un tiroir réfrigéré…

Rodolphe pour la BD A la vie à la mort – Pierrot le fou aux éditions Soleil

Paris 1946. Deux hommes viennent chercher un pensionnaire à l’hôpital. Il & d’un certain Paul Chaplain. Les documents sont en règle et ils peuvent embarquer le blessé. La camionnette se met en route mais les occupants sont très inquiets. Ils veulent éviter à tout prix la police, le transport est compliqué. Il faut dire que l’homme, en réalité, n’est pas n’importe qui : Pierrot Loutrel, un des bandits les plus recherchés.

La blessure de Pierrot se rouvre et elle saigne beaucoup. Finalement, le groupe arrive à Mantes-la-Jolie dans une belle demeure. Ils y transportent le blessé. Or le voyage aura été fatal : Pierrot est mort ! Les hommes ne savent pas quoi faire. Seule solution : jeter le cadavre dans un coin proche pour éviter de se faire repérer.

La nuit tombée, ils amènent le mort à Porcheville. Ils prennent le temps de creuser un grand trou et d’y jeter le corps. Avant de reboucher le trou, l’un des hommes jette sa cravate sur le cadavre. Qui était Pierrot le fou ? Quelques années plus tôt, en septembre 1937, il quittait sa ferme familiale pour rejoindre Marseille, avec les poings qui le démangeaient furieusement…