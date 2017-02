Beatum et mouvement d’Henry Hang

Ce soir j’ai le plaisir de recevoir Henry Hang à l’occasion de son exposition Beatum et mouvement qui se tient jusqu’au 16 février au centre culturel la Place.

▬▬ Beatum et Mouvement ▬▬

La danse Hip Hop : Depuis une quarantaine d’années ce terme renvoie à la rue, au « bitume », à la musique. Mais il désigne également une multitude de créations et d’approches chorégraphiques. Derrière la diversité et le foisonnement des formes, cet art met en lumière les lignes de force du paysage créatif et son évolution depuis les années 1980. Nourris par diverses techniques, les danseurs Hip Hop explorent le mouvement sous toutes ses formes. Ces virtuoses déplacent les codes du spectacle et de la représentation. Cette exposition est un témoignage de la culture Hip Hop. Beatum et mouvement montrera les instants suspendus, les expressions fugitives, les mouvements qui commencent avant et se poursuivent après.

▬▬ Qui est Henry Hang ? ▬▬

Henry Hang s’inscrit dans la pure tradition qui caractérise le mouvement Hip Hop : la polyvalence, la créativité…

Artiste pluridisciplinaire à la fois graffeur, danseur, illustrateur et photographe, il est à l’aise au pinceaux comme à la bombe. Depuis les années 90, il peint le mouvement Hip Hop en liant l’écriture et la grammaire de l’art contemporain avec l’énergie du graffiti. Son approche de l’art dépeint avec la plus grande franchise possible, sans les idéaliser et sans artifices les sujets qui représentent le plus souvent la vie quotidienne basée sur les faits observés avec une touche résolument urbaine. Henry nous livre une peinture figurative s’appuyant sur les bases de l’histoire de l’art classique reprenant le mouvement réalisme, avec des oeuvres fortement marquées par le bitume au rythme de la cadence d’un danseur.

▬▬ Suivre Henry Hang ▬▬

www.henryhanglabo.com

www.instagram.com/henryhang

Henry Hang Piktures

Henry Hang -Artwork-

Henry Hang D.zign

▬▬ Infos Pratiques ▬▬