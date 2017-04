Il fait trop beau pour travailler Les Parisiennes – Maladie d’amour Salvador

Souvenez-vous de cette chanson très célèbre de 1967, Il fait trop beau pour travailler par le groupe de quatre chanteuses Les Parisiennes, chanson écrite par Claude Bolling avec l’accompagnement de son grand orchestre. Vous découvrirez l’histoire de la naissance et de la vie de cette chanson, ainsi que de Maladie d’amour par Henri Salvador, etc.

Et d’autres chansons accompagnées à l’accordéon ou un orchestre musette, La java du tour du monde interprétée par Georges Ulmer accompagné par l’orchestre de Raymond Lepers, Laisse aller la musique par Stone et Charden, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace.

