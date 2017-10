Beethoven interprété par l’Orchestre d’Auvergne

IDFM Radio Enghien et Balade musicale vous proposent les plus belles séquences enregistrées par l’orchestre d’Auvergne et Aparté qui poursuivent leur collaboration avec un nouvel album consacré à Beethoven et à deux monuments du répertoire Il s’agit des quatuors n°11 op.95 et n°14 op.131 de Beethoven, œuvres conçues pour l’interprétation et l’écoute intime.

Leur arrangement pour orchestre par Gustav Malher rappelle subtilement que le public des œuvres grandit avec le temps.

L’arrangement est également une marque d’admiration et un moyen de préserver l’éternelle jeunesse de la musique dont l’orchestre d’Auvergne et son chef Roberto Forès Veses se font les passeurs.

Bernard Ventre vous suggère d’entendre le 4ème mouvement du quatuor n°11 op.95. Après une courte et poignante introduction Larguetto, l’Allegretto final s’élance avec une incroyable sonorité, haletant et bouillonnant sur fond de notes répétées, il s’achève sur un final d’opéra à la Rossini. Quant au quatuor n°14 op.131, il faut noter les accents pathétiques de l’allégro final, véritable sommet émotionnel si bien rendu par l’orchestre d’Auvergne et son chef Roberto Forès Veses.

Ces deux chefs d’œuvre réunis dans un album intitulé Beethoven 7 quartet op.95 & 131 ont été enregistrés par Little Tribeca à l’Opéra de Vichy du 21 au 24 septembre 2016.

Présenté par Bernard Ventre.