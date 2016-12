Bidon Hugues Auffray Elsa Didier Barbolivien

Les histoires de deux chansons Bidon, chanson d’Alain Souchon interprétée par Hugues Auffray, Elsa par Didier Barbolivien. Et aussi des airs d’accordéons non chantés De Sarcelles à Séville par Delphine Lemoine, animatrice de l’émission Jazz et java du mardi matin de 10 à 11 h sur IDFM Radio Enghien, La parigotte par l’orchestre musette d’André Blot, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises et étrangères dansantes. Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.