Le bien-être au travail chez ASC

ASC est une société spécialisée dans l’Accueil et les Services Haut de Gamme depuis plus de 30 ans. La volonté d’ASC est de transformer les relations contractuelles traditionnelles en véritables partenariats, au quotidien. Chaque client est assuré d’une qualité de service haut de gamme et d’une véritable continuité de prestation. Chacune de nos missions prend en compte l’intégralité de l’existant et des besoins, élaborant des scénario d’évolution, préconisant et mettant en œuvre globalement ou en accompagnement les solutions adaptées.

Nous recevons Sophie Sevestre, Directrice Qualité et RSE qui vient nous présenter la politique bien-être et qualité de vie au travail de son entreprise.