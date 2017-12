Le bien-être au travail dans les espaces de coworking

Tiana Rakotomalala, co-fondateur de l’espace de coworking La workerie à Pontoise vient nous présenter cet espace créé à l’initiative de La Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise.

La Workerie s’inscrit dans une démarche collaborative visant à expérimenter les nouvelles méthodes de travail. Réel laboratoire d’innovation sociale, La Workerie est portée par l’Adess 95, association de loi 1901 tournée vers le développement de l’Économie Sociale et Solidaire dans le Val d’Oise.

L’espace de travail collaboratif a été imaginé afin que chaque coworker puisse trouver sa place au sein de cette tribu de « Workers ». Doté d’un espace détente et d’une salle de réunion, ce lieu est complètement modulable et apporte productivité et créativité.

Dideri Rols, gérant de la société PDF Animate partage avec nous son expérience de coworker au sein de La workerie.