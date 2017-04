Comment bien se porter au printemps

Comment faire pour en ce début de printemps se sentir en bonne forme ?

Pourquoi ne pas faire une cure en thalassothérapie à Alliance Pornic pour se détoxiquer, ou encore à Royan Thalazur pour aider à lutter contre le stress ou à Néris-les-Bains, surtout si on a eu un cancer du sein.

Ensuite les bons réflexes à mettre en place pour démarrer en pleine forme avec Alain Lancelot, sophrologue et coach très médiatique, qui est passé sur The Voice. Mais aussi la plante du printemps avec Sophie Bartczak. Et enfin une balade pour toute la famille dans un site animalier respectueux de l’environnement et des animaux, le Parc des félins en Seine et Marne

Présenté par le Docteur Jacques Labescat.