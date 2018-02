Big Bang a trouvé sa valentine !

A l’occasion de la Saint Valentin qui se déroule traditionnellement le 14 février, l’équipe de Big Bang Station a consacré une émission spéciale avec comme invité le chanteur Bantunani et ses musiciens qui sont venus ambiancer le studio !

Le capitaine Didier Mesgard nous a fait ses infolites toujours incroyables mais vraies. Petit Manu a fait son historique toujours décalé de la Saint Valentin et comment elle est fêtée dans le monde.

Grâce à Ronan on a dégusté des chocolats savoureux ! Pierre notre Neymar national nous a présenté son livre des records et bien sûr Nono nous a fait sa revue de stress enfin de presse ! Sans oublier Dany 1 à la réalisation ainsi que Kevin et Dany 2 au community management !

Retrouvez l’émission ici.