Big Bang station s’est baladé en mer

A l’occasion de la journée mondiale de la mer qui s’est déroulée le samedi 30 septembre, Big Bang station a consacré une émission spéciale sur le thème de la mer et il y en a eu pour tous les goûts.

Nous avons reçu un invité de marque, Dan Inger. Chekib le geek de la bande nous a fait une chronique entièrement consacrée aux applis Temperatura del mare, Fishing points, Anchor watch alarm et Sea for you.

Petit Manu quant à lui nous a fait son historique de la journée mondiale de la mer. Un nouveau venu Pierre nous a proposé des objets surprenants comme le maillot de bain Spinali design, la serviette connectée et le bracelet Kingii. Nono nous a fait sa revue de presse et comme toujours Didier nous a fait ses infolites.

Animation : Didier.

Chroniques: Petit Manu, Chekib, Nono, Pierre

Réalisation: Dany

Invité : Dan Inger

