Bleuette Diot, histoires secrètes des civilisations

Bleuette Diot​, ​historienne, ​chercheuse indépendante​, conférencière et auteure de plusieurs ouvrages.

Fondatrice ​de l’association H.O.R.U.S, elle s’est associée au compositeur et réalisateur Jean-Raymond Binet ​dans le but d’adapter l’essai de l’historienne sous la forme d’un documentaire de 90 mn environ.​​

Le film sortira prochainement sous le titre : Le tertre sacré.

Documentaire adapté de son dernier essai, paru en deux parties : La genèse de l’humanité : 1) L’émergence de l’homme 2) Les dieux civilisateurs.

L’historienne s’appuie sur de nombreuses preuves archéologiques, sur les progrès de la génétique et sur les textes anciens pour élucider la plus grande énigme de l’Histoire.

L’homme serait-il le fruit d’une modification génétique ? ​Elle traque tous les indices abandonnés par les populations préhistoriques afin de reconstituer la trame mystérieuse d’un passé totalement oublié. L’évolution est un phénomène naturel chez toutes les espèces animales, exceptée une : l’Homo sapiens.

L’homme et le singe ont divergé il y a environ six millions d’années. Tous deux ont évolué séparément à partir d’un ancêtre commun. Et pourtant… le singe a conservé l’apparence qu’il possédait en ces temps reculés, alors que la lignée humaine a changé de façon radicale. A quoi tient cette différence majeure ?

​​Préfacé par le Dr en biologie moléculaire Pietro Buffa et le philologue Mauro Biglino, la chercheuse Bleuette Diot lève enfin une partie du voile de ce grand mystère.