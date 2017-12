La Bohème, opéra de Puccini, 2ème partie

Pourtant amoureux l’un de l’autre, Rodolphe et Mimi décident de se séparer. Mimi est en effet très malade et Rodolphe pense qu’en s’assurant la protection d’un homme plus riche que lui, elle pourrait être soignée et, de ce fait, guérir.

Mais la maladie fait des ravages; Mimi est de plus en plus lasse et affaiblie ; Musette la rencontrant un jour et voyant son état, lui demande de la suivre dans la mansarde qu’elle occupait jadis avec Rodolphe. C’est là, que retrouvant celui qu’elle aime toujours, elle meurt dans ses bras.

Balade musicale/Allons à l’opéra, présenté par Maïthé et Bernard Ventre.