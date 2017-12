Marie et Luc Abraham ​autour de leur livre :​ Le bonheur au quotidien grâce aux anges.

Peuplant l’art du Moyen Âge à la Renaissance, les anges sont aujourd’hui sortis du giron de l’Église. Leur invocation n’exige aucune croyance particulière et les anges sont ainsi devenus, dans la société moderne et individualiste, les meilleurs compagnons de notre épanouissement personnel.

Marie et Luc Abraham s’intéressent d’abord à leurs lointaines origines, depuis la kabbale magique juive, en passant par la cabale chrétienne, jusqu’à la légende plus récente de Gérone et à la création de cette discipline consacrée : l’angéologie.