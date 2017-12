Bonne année 2018, L’esprit vainc la mort

Autour du film documentaire sur Arkady Petrov en français : L’esprit vainc la mort.

Nous ne cachons pas que notre système de développement spirituel et de révélation de nos possibilités cachées a synthétisé les enseignements anciens de la nature de l’essence, de la conscience, de l’âme et de l’esprit.

Nous le percevons comme une réelle possibilité pour l’humanité de franchir une nouvelle marche vers l’évolution et comme une possibilité d’obtenir de nouvelles capacités d’auto-guérison, d’autorégulation, d’influence sur tous les processus physiques, chimiques, et bien d’autres dans notre corps, et pas comme une discipline abstraite.

Arkady Petrov