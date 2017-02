Bons baisers de Fort de France La compagnie créole – Avant de nous dire adieu Jeane Manson

Les chansons accompagnées à l’accordéon Pleure par Fréhel, et Dans un coin du faubourg par Lina Margy accompagnée de l’orchestre de Jean Faustin, etc. Les histoires de la naissance et de la vie des chansons Bons baisers de Fort de France La compagnie créole, et de Avant de nous dire adieu Jeane Manson

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée. Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.