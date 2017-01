Bonsoir Lily Jean Marco Jacques JHélian Besoin de personne Réjane

Avec les histoires de la naissance et de la vie des chansons Clara veut la lune interprétée par Michel Pelay, Besoin de personne par Réjane.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises, dont, C’est l’amour par Linda de Suza, Bonsoir Lily par Jean Marco et l’orchestre de Jacques Hélian, Cœur gros par Danyel Gérard, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.