Un Bulles & Polar en noir et blanc pour ce samedi sur IDFM Radio Enghien, en direct avec le scénariste et dessinateur de BD Christian De Metter et les romanciers Sébastien Spitzer et Noêl Boudou pour leur 1er roman…frissons…de plaisir…garantis. Soyez au rendez-vous.

Christian De Metter pour la série BD Nobody aux éditions Soleil

2007, Etats-Unis. Dans le Montana, un homme, 57 ans, solide, barbu et cheveux longs, tatouages sur tout le corps est arrêté sur le lieu d’un crime qu’il s’accuse d’avoir commis.

Un an plus tard, une jeune psychologue, Beatrice Brennan, est diligentée par le juge pour réaliser une expertise psychologique de cet homme. Il livre son récit mais certains éléments ne collent pas…

Sébastien Spitzer pour le roman Ces rêves que l’on piétine aux éditions de l’Observatoire

Sous les bombardements, dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIIe Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des dignitaires de l’Allemagne nazie. L’ambitieuse s’est hissée jusqu’aux plus hautes marches du pouvoir sans jamais se retourner sur ceux qu’elle a sacrifiés. Aux dernières heures du funeste régime, Magda s’enfonce dans l’abîme, avec ses secrets.

Au même moment, des centaines de femmes et d’hommes avancent sur un chemin poussiéreux, s’accrochant à ce qu’il leur reste de vie.

Parmi ces survivants de l’enfer des camps, marche une enfant frêle et silencieuse. Ava est la dépositaire d’une tragique mémoire : dans un rouleau de cuir, elle tient cachées les lettres d’un père.

Richard Friedländer, raflé parmi les premiers juifs, fut condamné par la folie d’un homme et le silence d’une femme : sa fille. Elle aurait pu le sauver. Elle s’appelle Magda Goebbels.

Noël Boudou pour le roman Elijah aux éditions Flamant Noir

Elijah. C’est le prénom de mon petit frère. Celui que je lui ai choisi quand on me l’a mis dans les bras. Il est né alors que la violence était devenue une routine à la maison. Mon ivrogne de père terrorisait tout le monde et nous frappait tous les jours, ma mère et moi, sans que personne ne l’en empêche. Jusqu’à ce fameux soir…

Quand j’ai eu dix-huit ans. J’ai attendu qu’il soit ivre à nouveau et je l’ai égorgé de sang-froid dans la cave. Hélas, ma mère venait de mourir sous ses coups en me laissant un petit frère pas comme les autres : Elijah.

Aujourd’hui, il a dix ans et il est handicapé. Je m’occupe de lui depuis sa naissance, je sais mieux que quiconque ce dont il a besoin. Il est mon unique s que tout, rien ne peut nous séparer.

Mais un jour ils sont venus chez moi pour le kidnapper. Qui sont ces hommes ? Pourquoi cet enlèvement ? C’est depuis ce moment-là que j’ai perdu toute raison. Je suis devenu un monstre. Comme eux. La traque pour retrouver Elijah, qui ne survivra pas longtemps sans moi, a commencé…