Bulles et Polar…le retour !

Coucou vous tous…revoilà Bulles & Polar toute ragaillardie après cette cure de jouvence estivale. Une nouvelle saison démarre, ce samedi, toujours en direct, toujours tous les 15 jours.

Avec toujours, sa base, son adn : de la BD et du polar mais aussi d’autres choses à découvrir au fil des émissions, comme à l’accoutumée de très belles découvertes, du talent et de l’enthousiasme. Soyez au rendez-vous !

Au menu :

Laurent Colonnier pour la BD Gustave Caillebotte aux éditions Glénat.

Paris, 1875. Alors que ses Raboteurs de parquet sont refusés par le jury de l’Académie des Beaux-Arts, Gustave Caillebotte est invité à exposer aux côtés des intransigeants. Ce groupe de peintres réunissant des artistes comme Monet, Manet, Renoir, Pissarro ou Degas – tous refusés au Salon de Paris – possède en commun une vision moderne de l’art. Privilégiant les sensations, élargissant le choix des sujets, des compositions et des couleurs, ceux que les critiques nomment avec mépris les impressionnistes marquent une véritable rupture avec l’académisme.

Collectionneur et mécène, Caillebotte participera à l’essor de ce courant naissant en finançant ses amis et organisant des expositions. Artiste original et audacieux, il en peindra également quelques-uns de ses plus grands chefs-d’œuvre.

Laurent Astier pour la BD Face au mur aux éditions Casterman.

Claude Pautot n’est pas un homme comme les autres. Il n’est pas de ceux qui ont une vie normale, rangée, dans les lignes. Suite à une enfance difficile et brutale, faite de larcins et de fréquentations peu recommandables, sa vraie vie commence quand il devient braqueur. Résultat : à 25 ans, il est incarcéré dans la pire prison de France.

Une prison dans laquelle les murs sont lépreux, gèlent l’hiver et se transforment en fournaise de l’enfer l’été. Autant dire que ce n’est pas un endroit pour des enfants de cœur. Une seule envie : s’évader, partir. Retrouver la liberté.

Tout commence en juin 1982, pendant que la France est derrière son petit écran pour suivre le transfert de Klaus Barbie. Pautot et deux autres détenus mettent alors fin à plusieurs mois de préparation en s’évadant de nuit. Cet événement n’est pas anodin. A partir de là, Pautot va mettre les deux pieds dans le grand banditisme et connaître 25 ans de cabane et 15 de cavale.