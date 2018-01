Bulles & Polar au vent nouveau 2018

Vive le vent…vive le vent nouveau qui nous amène ce samedi, le 1er numéro de Bulles et Polar de l’année 2018 qui parlera de l’adolescence avec Arnaud Le Gouefflec et d’un secret vieux comme le monde avec Serge Lehman. Deux scénaristes de BD talentueux. Soyez au rendez-vous.

Serge Lehman pour l’Homme Gribouillé aux éditions Delcourt

C’est l’histoire d’une vieille dame qui écrit des contes pour enfants terrifiants, d’une mère qui ne peut pas parler et de sa fille qui ne peut pas s’en empêcher, d’un chat de mauvaise humeur, d’un collectionneur de merveilles avec six doigts à chaque main, d’un oiseau fossile géant, d’un faussaire hanté par les noms qu’il a créés et d’un secret vieux comme le monde.

Arnaud Le Gouefflec pour la Carte du Ciel aux éditions Glénat

Ca a commencé il y a six mois. Une nuit, il s’est passé quelque chose. Quelque chose qu’on attendait depuis longtemps, Jules,Wouki et moi. Ils sont venus. Ils ont traversé le ciel de Cambon vers Mortagne et ils sont passés sur Vallièvre.

Pile poil au dessus de la maison de Jules. Sauf qu’à ce moment là, cette andouille ronflait comme une bûche. Il y a des matins comme ça où on se lève sans savoir que tout à changé. Que plus rien ne sera jamais pareil.