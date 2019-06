Cancer au féminin – un autre regard.

Je recevrai Cécile Reboul présidente de la fondation Skin pour permettre aux femmes de dépasser l’épreuve du cancer à travers des défis artistiques et reprendre confiance en elles et Biba Pedron, business coach, qui viendra témoigner de son parcours de femme entrepreneure prise dans la tempête de la maladie.

Nous parlerons de féminité, de résiliences, de courage et verrons comment il est possible pour les femmes touchées par cette maladie de ne pas baisser les bras et trouver des ressources pour continuer à avancer sur leur chemin de femme.