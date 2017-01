Cap sur Babel le premier album d’Hassan Monkey

Une très belle année à tous ! On se retrouve ce soir pour la première émission de l’année en compagnie d’Hassan Monkey pour papoter de son premier album Babel.

Originaire de Perpignan, Hassan rejoint au début des années 2000, un groupe de jeunes rappeurs issus des quartiers voisins. Le point de rendez-vous ? La Casa Musicale, une association culturelle de la ville de Perpignan, très active dans le milieu hip-hop. La formation, fait impression par ses shows chorégraphiés. Rapidement, Perpignan devient Perpizoo, une marque de fabrique, une estampille reconnue nationalement par les professionnels et le public qui y voient une identité fédératrice.

C’est alors que Hassan fonde, avec le rappeur perpignanais Nemir, le groupe Unité de Valeur et font ensemble quelques apparitions sur des mixtapes, notamment la Mixtape avant l’album de Youssoupha en 2007. Avec son groupe, il écume les premières parties et festivals hip-hop, faisant ainsi les ouvertures de grands noms du rap français et international.

En 2012 Hassan sort son premier EP solo, Warm Up, disponible sur la plateforme Bandcamp, réalisé en collaboration avec En’zoo, le beatmaker fantomatique de l’écurie Perpizoo, qui compte aujourd’hui des artistes comme Nemir, Gros Mo et Carlito Blanc. A deux reprises, en 2011 et 2013, Hassan est finaliste national du Buzz Booster et multiplie les scènes en parallèle.

La nouvel album Babel.

De retour en studio en 2014, il commence à collaborer avec un nouveau beatmaker, Oliver, pour son premier album Babel. Hassan devient Hassan Monkey en clin d’œil à son zoo, Perpizoo. Un certain nombre de musiciens sont sollicités pour donner au projet une dimension plus organique. Le rap aux aspirations soulfull du MC se mêle désormais à des sonorités très reggae/roots tout en osant flirter avec la pop. Hassan Monkey tranche avec un style singulier et opte pour une couleur artistique singulièrement perpignanaise.

L’album Babel est sorti le 18 novembre dernier alors procurez-vous le d’urgence si ce n’est déjà fait !