Cap sur la détox et Secrets de Centenaires

Cap sur la détox !

Lourdeur des plats hivernaux, déséquilibres alimentaires, fatigue automnale : d’excellents thés et infusions soigneusement choisis « peuvent nous aider à détoxifier notre organisme pollué par notre alimentation industrielle et l’ingestion de pesticides, médicaments ou autres agresseurs, mettant notre système digestif à plus rude épreuve qu’autrefois », nous expliquera Dr Arnaud Cocaul, médecin-nutritionniste.

Jean-Marc Zeil, Président des Thés de la Pagode, nous présentera les boissons détox Bio aux plantes sélectionnées pour leur concentration en actifs bienfaisants : vive la légèreté pour bien affronter les repas de Fêtes !

Plus d’informations ici.

Table ronde « Les secrets des Centenaires » aux Entretiens Médicaux d’Enghien-les-Bains « Vivre mieux et plus longtemps » : de 97 ans à 105 ans : en pleine forme et plein de projets. Optimisme et joie de vivre !

Plus d’informations ici.

Présenté par Marie-Françoise Souchet.