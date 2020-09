Carmen, opéra-comique de Georges Bizet, 3ème partie

Carmen est tout à la fois une jeune bohémienne séductrice et une femme rebelle.

Arrêtée à la suite d’une querelle avec une de ses compagnes, elle promet son amour au brigadier don José qui est chargé de la mener en prison s’il favorise son évasion.

Après avoir été lui-même emprisonné et la retrouvant deux mois plus tard, il se fait déserteur ; fou d’amour pour cette femme, il la poursuit de sa jalousie.

Mais Carmen, volage, finit par se lasser et se laisse séduire par un célèbre toréro. Désespéré, don José supplie, implore et menace. Rien n’y fait. Lors de la grande course de taureaux aux Arènes de Séville, don José la frappe à mort.

Ballade musicale – Allons à l’Opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.