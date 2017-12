La Castagniccia, une découverte de villages et de chants

IDFM Radio Enghien vous propose une Balade musicale en Corse en allant à la découverte de la Castagniccia, région de moyenne montagne, presque entièrement recouverte par une forêt de châtaigniers séculaires, d’où émergent des villages rustiques comme La Porta, Poggio Marinaccio, Piedicroce et tant d’autres

L’originalité de cette émission est de vous diffuser des airs mythiques comme Le bandit d’onore interprété par César Vezzani, mais aussi des airs contemporains et des textes lus par les gens du pays comme Auguste Jeager et Paulo Benedetti sans oublier le compositeur guitariste Gilles Canniccioni, le pianiste Pierre Agostini, les chanteurs Jean Antoine Ferrali, August Planet et une interprétation étonnante et inédite de Marcel Sarti.

La Castagniccia nous fait découvrir ses campaniles et ses églises baroques qui renferment des orgues quelquefois reconstitués comme celui de la Porta. Chaque année des concerts y sont donnés notamment à l’Église Saint-Jean Baptiste où Bernard Ventre vous rapporte un enregistrement Renaissance en live réalisé cet été.

Présenté par Bernard Ventre.