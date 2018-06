La Cenerentola de Rossini – 2ème partie

La 1ère partie de La Cenerentola opéra-bouffe en deux actes, inspiré du célèbre conte de Perrault Cendrillon composé par Rossini en 3 petites semaines, nous faisait partager la vie de la douce Angelina, surnommée Cenerentola, de ses 2 soeurs Clorinda et Tisbé, aussi odieuses avec elle tout comme l’est leur père, Don Magnifico.

Cette situation bascule du jour au lendemain, après que le Prince Don Ramiro qui cherche une épouse – aidé en cela par son précepteur Alidoro et son valet Dandini – se rend chez Don Magnifico, qui pense immédiatement à caser ses filles Clorinda et Tisbé.

La seconde partie de cette oeuvre jubilatoire et magique nous entraîne dans le château du Prince Don Ramiro. Don Magnifico y est déjà présent, et pense que le prince choisira une ou l’autre de ses deux filles Clorinda ou Tisbé ; mais Angelina, habillée telle une princesse et se rendant au bal auquel elle ne devait pas assister, est demandée en mariage par le Prince.

En fuyant le bal précipitamment, Angelina met le prince Ramiro sur sa piste et celui-ci ne tarde pas à la retrouver. Les amoureux sont réunis, le bonheur triomphe.

Les intermèdes musicaux habillant le texte ont été enregistrés en live lors du festival de Pesaro au mois d’Août 2000 avec des interprètes de haut vol, dont le ténor Juan Diego Florez dans le rôle du Prince et la mezzo-soprano Sonia Ganassi dans celui d’Angelina

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.