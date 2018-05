La Cenerentola, opera-bouffe de Rossini, 1ère partie

Rossini a créé, en trois petites semaines, sa propre adaptation du conte de Perrault Cendrillon pour en faire La Cenerentola, un opéra-bouffe en deux actes, qui est une œuvre jubilatoire, magique et légère, dont l’histoire est proche de celle de Perrault.

La première partie se résume ainsi :

Le Prince Don Ramiro devant se marier, souhaite évidemment trouver la femme idéale. Alidoro, son précepteur, se présente chez Don Magnifico qui a trois filles ; laquelle des trois, Clorinda, Tisbé ou Angelina, dite Cenerentola, est la plus belle et surtout la plus généreuse ? On est vite édifiés : une est douce, les deux autres sont de vraies pestes !

Le Prince et son valet Dandini font leur entrée dans la famille en échangeant leurs costumes. Don Magnifico, obséquieux, pense que le faux prince Dandini choisira immédiatement entre ses deux filles Clorinda et Tisbé, mais lorsque Angelina, métamorphosée, se rend au bal auquel elle ne devrait pas assister, elle est demandée en mariage par le Prince.

Le CD proposé a été enregistré lors du festival de Pesaro au mois d’Août 2000 avec des interprètes de tout premier plan, dont Juan Diego Florez et Sonia Ganassi pour les deux premiers rôles.

