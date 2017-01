C’est de l’eau c’est du vent Didier Barbelivien Comment te dire adieu Véronique Galo

Claude François triomphe avec cette chanson C’est de l’eau, c’est du vent des années 1970. Dans cette émission, c’est le célèbre chanteur Didier Barbelivien qui l’interprète. Je vous propose d’écouter l’histoire de la vie et de la naissance de cette chanson. Mais aussi l’histoire de la chanson Comment te dire adieu par Véronique Galo, etc.

Et ne quittez pas l’émission, car vous aurez aussi le plaisir de réécouter C’est comme ça la première fois par Serge. Lama, Alice hélas par Catherine Deneuve et Serge Gainsbourg, C’est toi que j’attendais par Linda de Suza, etc.

Présentation d’Ignace Rak.