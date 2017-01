C’est l’amour Léopold Nord Jamaïcaine Philippe Lavil

Les histoires de la naissance et de la vie de ces deux chansons C’est l’amour Léopold Nord et de Jamaïcaine par Philippe Lavil, ainsi que Baby Alone in Babylone écrite par Serge Gainsbourg pour Jane Birkin et interprétée ici par Lio, etc. Et beaucoup d’autres chansons françaises connues, ou moins connues, comme Dansons mon amour par André Claveau accompagné de l’orchestre d’André Grassi et enregistrée en 1952, Colonel Bogey 1958 interprété par Henri Salvador, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22 le lundi entre 10 et 11h.

Présentation d’Ignace Rak.