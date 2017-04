C’était bien Le petit bal perdu Bourvil – O Corse ile d’amour Tino Rossi

L’histoire de la naissance et de la vie de deux chansons célèbres, C’était bien, dont le titre est aussi connu par cet autre titre, Le petit bal perdu, chanté en 1961 par Bourvil, ainsi que O Corse ile d’amour interprétée par Tino Rossi, etc.

Et d’autres chansons françaises accompagnées à l’accordéon, Le chemin de papa par Jo Dassin, Le caravanier enregistrée en 1939 par Lucienne Delyle, accompagnée du grand orchestre de Boris Sarbek et du célèbre accordéoniste Gus Viseur, etc.

Présentation d’Ignace Rak.