Pour promouvoir la 4ème édition du concours littéraire lancée par Trans-Forme nous avons une invitée exceptionnelle en la personne de Ludivine Fournier, greffée cœur-poumons, responsable de la sensibilisation chez Trans-Forme.

Ludivine n’est pas une écrivaine. Elle n’est pas non plus poète. Mais elle va faire partie de la grande caravane de la course du cœur qui s’apprête à traverser la France pour la 34ème fois de Paris aux Arcs.

Ludivine est la vice-présidente bénévole de Trans-Forme. Son boulot est de sensibiliser au don d’organes. Elle effectue un marathon tout au long de l’année d’école en école. Sa prochaine tournée commence bientôt. Cette année elle va faire participer au concours les élèves.

Elle et toute l’équipe qui fait vivre ce grand concours, également présente en studio, vont vous parler de la cause nationale du don d’organes, de la Course du Cœur et du concours littéraire édition 2020 auquel ils vous invitent expressément à participer qui a pour

Chacun a un super pouvoir, celui de sauver des vies.

Vous aussi participez !