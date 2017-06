La chanson des blés d’or Jack Lantier Le gorille Hugues Auffray

Deux histoires de la naissance et de la vie de chansons. D’abord, La chanson des blés d’or extraite d’un 33 tours original interprétée par Jack Lantier en 1982. Puis l’histoire Le gorille de Georges Brassens, enregistrée en 1952 et interprétée par Hugues Auffray.

Et aussi les chansons interprétée par un orchestre musette, La chapeloise par Jean Michel Olivier, Nos vies rock and roll par Michaël Richard, etc.

Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.