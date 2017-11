Charles Koechlin, un compositeur valdoisien oublié

Pour le 150ème anniversaire de la naissance de Charles Koechlin, compositeur et musicologue valdoisien dont l’œuvre immense reste à redécouvrir, Les chemins de la musique ont présenté le 11 novembre 2017 deux concerts-découverte, l’un à l’église Saint-Quentin de Valmondois, le second le soir même à l’église Saint-Denis de Méry-sur-Oise

Élève de Gabriel Fauré, condisciple de Maurice Ravel et collaborateur de Claude Debussy, Charles Koechlin, tout d’abord polytechnicien avant d’être musicien, avait une place à part dans la première moitié du 20ème siècle avec une farouche volonté d’indépendance artistique ainsi que tout refus de compromission. Sa passion de la liberté lui couta probablement la notoriété. Son œuvre marquante reste encore injustement méconnue.

Charles Koechlin, plus proche de la nature que des salons parisiens, avait choisi d’habiter Valmondois et Méry-sur-Oise entre 1917 et 1925 et, cette année, ces deux villes d’adoption ont rendu hommage à ce grand créateur avec des œuvres de Fauré, Massenet, Duparc, Debussy, Poulenc et de lui-même, interprétées entre autres par le Chœur du Patrimoine de la Vallée de Chauvry et différents solistes invités.

Dominique Lerique, petit-fils de Charles Koechlin et David D’Hermy de l’association, Les chemins de la musique participent à cette Balade musicale.

Présenté par Bernard Ventre.