La chasse aux papillons JJ – Debout La rose tatouée Marcel Bianchi

Une guinguette de danses composée en alternance par une chanson et un air d’accordéon, bandonéon, harmonica, orgue, guitare hawaïenne non chanté, telle qu’une valse lente, La rose tatouée par Marcel Bianchi et sa guitare hawaïenne. Vous découvrirez aussi l’histoire de ce guitariste, et d’autres airs comme le slow L’écrin bleu par Gus Viseur de 1948, etc.

Les chansons comme la marche La chasse aux papillons, célèbre chanson des années 1950, interprétée ici par J.J. Debout, avec une partie de leur histoire, ainsi qu’une mazurka L’homme à la moto d’Edith Piaf, interprétée ici par le célèbre groupe Les Blues Stars, etc.

Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace.Et participez en direct au 01 34 12 12 22, le lundi entre 10 à 11 h.

Présentation d’Ignace Rak.