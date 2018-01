Le chef d’orchestre Julien Leroy, une tête d’affiche

Violoniste de formation, Julien Leroy, né à Enghien, s’est perfectionné auprès de célèbres chefs d’orchestre comme Valery Gergiev, Kurt Masur et Daniel Harding, l’actuel Directeur Musical de l’Orchestre de Paris. Il approfondit le répertoire contemporain avec Pierre Boulez et est lauréat de concours internationaux. Son répertoire s’étend de la musique du 18ème siècle à la création contemporaine.

Il va assurer le 6 février la création de deux œuvres de Thierry Escaich, compositeur et organiste récompensé par deux Victoires de la Musique Classique, lors du prochain festival Présences à Radio France, et dirigera Salle Wagram les 10 et 11 mars l’Orchestre Colonne dans la Symphonie Pastorale de Beethoven et accompagnera le pianiste Jean-Philippe Collard dans le 1er concerto de Rachmaninov.

Julien Leroy est l’invité de Ballade musicale ce jeudi 25 janvier.

Présenté par Christophe Gravereaux.