Le chemin de la nature avec Christophe de Hody

Christophe de Hody est Naturopathe, herbaliste, botaniste de terrain, formateur autour des plantes sauvages comestibles et médicinales par la botanique, la cuisine sauvage, les préparations de remèdes et la naturopathie.

Il organise chaque semaine de nombreuses sorties-ateliers et stages sur le thème des Plantes Sauvages Comestibles et Médicinales, de l’herboristerie et de la naturopathie principalement dans les parcs et bois de Paris et d’Ile de France.



Ses activités sont également proposées en entreprise dans le cadre d’animation santé et Bien-être. Il partage avec nous sa passion pour les plantes.