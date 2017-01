Chine Laroche nous présente son premier EP « On my mind »

Ce soir, je reçois Chine Laroche pour papoter de son EP On My Mind.

Chine Laroche écoute de tout sans modération et sans apriori. Ses grandes révélations : Pink Floyd et Aretha Franklin. Elle s’est nourrie de Jazz : Bill Evans, Art Tatum ou Georges Benson, de Rock, bercée par la B.O. d’Easy Rider, les Who et cette Génération Woodstock que connaissait son père qui lui a transmis cette culture musicale et humaine.

Elle s’est aussi intéressée au classique : Liszt, Debussy, Rachmaninov, ainsi qu’à de nombreuses musiques du Monde, notamment Ahmad Jamal, à Ry Cooder ou encore au Rap U.S. et Français, s’inspirant de Kendrick Lamar comme de The Streets, ou bien Biggy.

Pour son premier EP, Chine Laroche se tourne ici vers un projet électro aux sonorités hypnotiques, mêlant pop, hip-hop et mélodies tourbillonnantes; à la fois accessible et subtile, s’inspirant de vagues plus récentes comme Darius, Lido, The Code avec Gravity ft G-Eazy.

Dans ce projet, on retrouve également des sonorités plus californiennes, dans les guitares et dans l’ambiance créée, dans le live, dans la profondeur de certains synthés ; ainsi qu’un réel éclectisme musical, dans une ambiance cohérente et un univers singulier.