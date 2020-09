Christian Mégrelis, témoin direct de la chute de l’empire soviétique

Il n’y a pas eu beaucoup de témoins étrangers à vivre de l’intérieur le bouleversement historique du passage de l’Union soviétique au libéralisme russe et des états nouvellement indépendants. Les français se comptaient sur les doigts d’une main.

Trente ans après, l’un d’entre eux, Christian Mégrelis qui a vécu ces changements au cœur même du système nous fait partager sa riche expérience personnelle d’économiste, d’industriel, de diplomate dans un livre intitulé Le naufrage de l’Union soviétique.

De l’Académie des sciences économiques, à la mairie de Moscou, des palais présidentiels aux datchas des dirigeants, des villages de Sibérie ou du Kazakhstan et de Géorgie, il analyse avec une rare profondeur tous les mécanismes sociaux, politiques, industriels qui ont accompagné le mouvement vers « la nouvelle pensée » de Mikhaïl Gorbatchev et son projet de « perestroïka ». Il a été sollicité par le Président pour faire connaître la nouvelle politique en Europe surtout, et dans quelques autres pays.

C’est ainsi qu’avec l’ancien Premier ministre Raymond Barre, il sont allés de conférence en conférence avec les jeunes économistes soviétiques tout récemment convertis à l’économie libérale.

Christian Mégrelis a un parcours d’études de très haut niveau, Polytechnique, HEC, Sciences Po, et avec son expérience il a pu définir une méthode de transformation progressive et réaliste dite « Plan des 500 jours ».

La chute de Gorbatchev et l’arrivée de Eltsine auront mis fin à ce projet au profit d’une « thérapie de choc » incarnée par un économiste américain qui produira un effet dévastateur et créera une nouvelle nomenklatura d’oligarques dont le seul but a été l’enrichissement personnel par la vente des matières premières.

Christian Mégrelis est un grand connaisseur de l’histoire de ces peuples, il analyse sans langue de bois leurs forces et leurs faiblesses, et il raconte avec finesse et beaucoup d’humour ses rencontres, ses voyages, ses surprises à chaque moment de ces années passées à parcourir l’empire.

Son livre est passionnant, et l’entretien qu’il m’a accordé pour cette émission ne livre qu’une petite partie de sa riche expérience.